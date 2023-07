Strumento per misurare la differenza di livello tra due punti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento per misurare la differenza di livello tra due punti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CATETOMETRO

Significato/Curiosita : Strumento per misurare la differenza di livello tra due punti

Orizzontale ed uno verticale. la base è dotata di una livella e di viti per regolare la verticalità dell'asse principale dello strumento. l'alidada è montata sulla... contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. il catetometro è uno strumento ideato allo scopo di misurare distanze verticali tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

