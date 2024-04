La definizione e la soluzione di 8 lettere: Possiedono una certa ricchezza. ABBIENTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Il monopolio di Stato o monopolio pubblico o monopolio fiscale è un tipo di mercato in cui il solo produttore (o fornitore) di un determinato bene o servizio è lo Stato. Esso impedisce tramite leggi l'entrata nel mercato da parte di soggetti privati. Tre sono i motivi principali per cui lo Stato attua questo tipo di mercato: lo Stato si fa carico di fornire un determinato bene o un determinato servizio in un settore essenziale per il cittadino nel quale le aziende private non hanno alcuna possibilità di guadagno; lo Stato si fa carico di fornire un determinato bene o un determinato servizio in un settore essenziale per il cittadino nel ...

abbienti m e f pl

plurale di abbiente

Sillabazione

ab | bièn | ti

Etimologia / Derivazione

vedi abbiente

Sinonimi

benestanti, facoltosi, ricchi, danarosi, possidenti; agiati

Contrari