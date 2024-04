La definizione e la soluzione di 4 lettere: Finisce a dicembre. ANNO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un anno indica un periodo di tempo pari approssimativamente a quello impiegato dalla Terra per completare la sua orbita attorno al Sole. Stando alla definizione astronomica, un anno dovrebbe essere diviso in 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 9,54 secondi: questo è quello che viene chiamato "anno siderale" o "anno astrale".Per motivi pratici, nel tempo si sono utilizzate altre definizioni. In particolare, al fine di ricondurre l'anno a un numero intero di giorni, nel calendario gregoriano (dove un anno è suddiviso in 12 mesi) si definisce anzitutto un anno pari a 365 giorni (detto anno civile o anno comune), introducendo i cosiddetti "anni ...

anno ( approfondimento) m (pl.: anni)

(astronomia) unità di misura del tempo che corrisponde al periodo di rivoluzione della Terra attorno al Sole

Equivalenza:

1 anno = 12 mesi = ca. 52 settimane = ca. 365 giorni = 8.760 ore = 525.600 minuti = 31.536.000 secondi sono passati tanti anni dall'ultima volta in cui ho giocato anno bisestile: a. formato da 366 giorni che allunga di un giorno il mese di febbraio; si tratta in genere di un anno multiplo di 4 (per estensione) indica l'età secondo il numero di ognuno di essi "Dall'età di 17 anni ho iniziato, anzi riacquisito, il lungo percorso che avevo precedentemente via via tralasciato; ora ne ho 40" (obsoleto) indica un'ampiezza percorsa "La Terra... calcolata in una misura di 6 anni di viaggio" anni '60: quelli delle "rivoluzioni" giovanili anni '80: con un riequilibrio economico anni '90: precursori di quelli attuali utilizzo quasi gergale per indicare il tempo da trascorrere in carcere secondo il giudizio legale di una corte e/o un giudice o magistrato con la relativa pena secondo il verdetto o il decreto di una sentenza anche per proteggere e salvaguardare i cittadini, le istituzioni stesse e le forze dell'ordine, gli anni di carcere per i criminali più ostinati, come assassini e mafiosi malavitosi, possono essere molti, a volte anche con uno o più ergastoli

Sillabazione

àn | no

Pronuncia

IPA: /'anno/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino annus, ossia "anno "

Citazione

Sinonimi

annata, epoca, era, età, evo, fase, momento, periodo, spazio di tempo, stagione, tempo, vita

(di studio e sim.) corso, classe

Parole derivate

annata, annona, anno luce, biennio, decenne, solenne triennio, quadriennio, cinquennio, decennio

Alterati

(diminutivo) annetto

Proverbi e modi di dire