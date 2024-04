La Soluzione ♚ Serve a vedere a chi tocca La definizione e la soluzione di 5 lettere: Serve a vedere a chi tocca. CONTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Serve a vedere a chi tocca: La conta è una modalità di sorteggio: serve ad effettuare una scelta tra diverse opzioni, ad esempio tra più oggetti o persone. Di solito gli elementi tra cui si deve scegliere si dispongono in cerchio. È usata soprattutto dai bambini per decidere chi dovrà svolgere un particolare ruolo all'interno di un gioco. Ad esempio a nascondino designa il giocatore che deve cercare tutti gli altri nascosti, a mosca cieca chi sarà bendato, a passo e pesso chi sarà il primo a tirare la sua pietra. La conta consiste di solito in una filastrocca cantata scandendo le sillabe. Uno dei giocatori decide di guidare la conta: è lui a pronunciare il testo, ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La conta è una modalità di sorteggio: serve ad effettuare una scelta tra diverse opzioni, ad esempio tra più oggetti o persone. Di solito gli elementi tra cui si deve scegliere si dispongono in cerchio. È usata soprattutto dai bambini per decidere chi dovrà svolgere un particolare ruolo all'interno di un gioco. Ad esempio a nascondino designa il giocatore che deve cercare tutti gli altri nascosti, a mosca cieca chi sarà bendato, a passo e pesso chi sarà il primo a tirare la sua pietra. La conta consiste di solito in una filastrocca cantata scandendo le sillabe. Uno dei giocatori decide di guidare la conta: è lui a pronunciare il testo, ... conta f inv computo totale degli elementi presenti in un dato insieme (si veda anche conto, conteggio) stimare la conta totale dei presenti (fare la conta) processo per selezionare per sorte una persona, generalmente recitando una filastrocca o litania mentre si contano i presenti, per poi far ricadere la scelta sulla persona conteggiata per ultima alla fine della filastrocca stessa i ragazzi hanno deciso chi dovrà lavare i piatti facendo la conta Voce verbale conta terza persona singolare dell'indicativo presente di contare seconda persona singolare dell'imperativo di contare Sillabazione cón | ta Pronuncia IPA: /'konta/ Etimologia / Derivazione vedi contare Sinonimi (sostantivo) conto, conteggio, calcolo, computo

CONTA

