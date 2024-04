La Soluzione ♚ Molto vago La definizione e la soluzione di 13 lettere: Molto vago. INDETERMINATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Molto vago: Nella matematica, e in particolare nel calcolo infinitesimale, le scritture: 00,88,0·8,18,00,80,+8-8,{\displaystyle {\frac {0}{0}},\qquad {\frac {\infty }{\infty }},\qquad 0\cdot \infty ,\qquad 1^{\infty },\qquad 0^{0},\qquad \infty ^{0},\qquad +\infty -\infty ,}individuano le cosiddette forme indeterminate, che sono collezioni di funzioni di una variabile reale esprimibili componendo (mediante una moltiplicazione, una divisione o un elevamento a potenza) due funzioni di variabile reale f(x){\displaystyle f(x)} e g(x){\displaystyle g(x)} aventi un determinato comportamento quando la variabile tende a un valore finito o infinito di aderenza ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Nella matematica, e in particolare nel calcolo infinitesimale, le scritture: 00,88,0·8,18,00,80,+8-8,{\displaystyle {\frac {0}{0}},\qquad {\frac {\infty }{\infty }},\qquad 0\cdot \infty ,\qquad 1^{\infty },\qquad 0^{0},\qquad \infty ^{0},\qquad +\infty -\infty ,}individuano le cosiddette forme indeterminate, che sono collezioni di funzioni di una variabile reale esprimibili componendo (mediante una moltiplicazione, una divisione o un elevamento a potenza) due funzioni di variabile reale f(x){\displaystyle f(x)} e g(x){\displaystyle g(x)} aventi un determinato comportamento quando la variabile tende a un valore finito o infinito di aderenza ... indeterminato m sing (senso figurato) senza uno o più limiti e/o periodi descritti e/o circoscritti senza un termine stabilito e/o previsto a tempo indeterminato (per estensione) di quantità eccessivamente esigua e/o esagerata che non può essere enumerato, che non può essere contato (senso figurato) (raro) che tende a zero o ad infinito (matematica) di quantità di cui non è certo e noto il valore Sillabazione in | de | ter | mi | nà | to Pronuncia IPA: /indetermi'nato/ Etimologia / Derivazione deriva da in- e determinato, participio passato di determinare Sinonimi confuso, generico, imprecisato, indefinito, indistinto, vago

impreciso, generale, astratto, incerto, indeciso, dubbio, irresoluto

(grammatica) indeterminativo

indeterminativo (per estensione) indecifrabile Contrari definito, determinato, preciso, puntualizzato, precisato certo, deciso, indubitabile, accertato Parole derivate indeterminatezza, indeterminativo, determinare Altre Definizioni con indeterminato; molto; vago; Vegetali come i cactus molto adatti ai climi secchi; Fanno molto a favore dei meno abbienti; Erba molto usata in culinaria; Un colore smorto e vago; Vago riferimento; Cerca altre soluzioni cruciverba

INDETERMINATO

