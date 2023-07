Vago riferimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vago riferimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACCENNO

Significato/Curiosità : Vago riferimento

Un "vago riferimento" o "accenno" indica un'indicazione o menzione poco chiara o indiretta di un determinato argomento o concetto. Questo tipo di comunicazione può essere intenzionale o accidentale, e spesso lascia spazio a interpretazioni o supposizioni da parte del destinatario. Un accenno può essere fatto per evitare di fornire dettagli specifici o per creare suspense, ma può anche essere usato quando si vuole suggerire qualcosa senza esporsi troppo. Questo termine può essere utilizzato in vari contesti, come nella scrittura, nella conversazione o nei discorsi pubblici, e può essere un modo sottile ma efficace per trasmettere un messaggio o suscitare l'interesse del pubblico.

Altre risposte alla domanda : Vago riferimento : vago; riferimento; Locale di svago nelle località termali; Indistinto vago ; vago ne per animali; Il gradino del vago ne ferroviario; Ama il dottor Zivago ; Il riferimento per tutti i viaggiatori italiani; Un riferimento per i viaggiatori italiani; Che è posto ad identico intervallo da un punto di riferimento ; Individuo di una specie... buono come riferimento ; Un modello di riferimento ;

Cerca altre Definizioni