Soluzione 10 lettere : GRIGIASTRO

Significato/Curiosita : Un colore smorto e vago

I pizzòccheri della Valtellina (pizzocher, in lombardo) sono una varietà di pasta alimentare preparata con farina di grano saraceno miscelata con altri sfarinati. Simili alle tagliatelle, ma di colore grigiastro, i pizzoccheri sono un piatto tradizionale della Valtellina, in particolare di Teglio, e si mangiano sia in Lombardia, in Italia, sia nel cantone svizzero dei Grigioni. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

