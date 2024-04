La definizione e la soluzione di 5 lettere: Metallo siderurgico. FERRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il ferro è l'elemento chimico di numero atomico 26. Il suo simbolo è Fe, dal latino ferrum. Il ferro fu conosciuto fin dall'antichità e, per le sue qualità di durezza, tenacia e resilienza, la sua importanza per l'umanità ha contrassegnato un'intera era: la cosiddetta «età del ferro» viene fatta iniziare dalla fine del II millennio a.C. (XII secolo a.C.); solo verso la fine del secolo scorso si è iniziato a sostituirlo per applicazioni meccaniche e solo in parte, con leghe più leggere basate su alluminio e magnesio. Il ferro è il primo elemento del gruppo 8 del sistema periodico, facente parte del blocco d, ed è quindi un elemento di ...

ferro ( approfondimento) m sing (pl.: ferri)

(chimica) (mineralogia) (metallurgia) elemento chimico solido, di colore grigiastro, facente parte del gruppo dei metalli del gruppo d, avente numero atomico 26, peso atomico 55,847 e simbolo chimico Fe; si tratta di un elemento indispensabile per la vita di quasi tutti gli esseri viventi, e per via del basso costo e dell'elevata resistenza meccanica, si usa come materiale da costruzione per realizzare automobili, scafi, navi e gli elementi portanti degli edifici l'atomo di ferro ha ventisei protoni nel nucleo e ventisei elettroni al di fuori di quest'ultimo (araldica) il ferro è uno smalto araldico del gruppo dei cosiddetti metalli secondari. Nella rappresentazione monocromatica è simbolizzato da linee diagonali incrociate

Voce verbale

ferro

prima persona singolare dell'indicativo presente di ferrare

Sillabazione

fèr | ro

Pronuncia

IPA: /'frro/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal latino ferrum

(voce verbale) vedi ferrare

Sinonimi

arnese, attrezzo, strumento, utensile, lama, coltello, spada, pugnale, rasoio, ascia, accetta, scure

Parole derivate

bruciaferro, ferrare, ferrato, ferreo, ferrifero, ferrigno, ferromagnete, ferromagnetismo, ferroso, ferrovecchio, sferrare, toccaferro

Termini correlati

(numero atomico) manganese, cobalto

manganese, cobalto ferro-

Proverbi e modi di dire