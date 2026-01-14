Fu un misterioso detenuto della Bastiglia sotto il regno di Luigi XIV

SOLUZIONE: MASCHERA DI FERRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu un misterioso detenuto della Bastiglia sotto il regno di Luigi XIV" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu un misterioso detenuto della Bastiglia sotto il regno di Luigi XIV". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Maschera Di Ferro? La maschera di ferro era un prigioniero enigmatico rinchiuso nella Bastiglia durante il regno di Luigi XIV. La sua identità rimase segreta, alimentando leggende e teorie sulla sua vera natura. La sua presenza simbolizzava il mistero e la segretezza del potere monarchico. Ancora oggi, il suo volto nascosto suscita curiosità e fascino, rappresentando un enigma storico irrisolto.

La definizione "Fu un misterioso detenuto della Bastiglia sotto il regno di Luigi XIV" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu un misterioso detenuto della Bastiglia sotto il regno di Luigi XIV" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Maschera Di Ferro:

