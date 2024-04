La definizione e la soluzione di 7 lettere: Margine esterno dell aiola. BORDURA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La bordatura è un termine utilizzato in araldica per indicare una lista aderente al margine interno dello scudo, del quale segue le sinuosità. Larga, in teoria, di circa un modulo (1/7 della larghezza dello scudo). La maggior parte degli araldisti usa il termine bordura per indicare la pezza onorevole costituita da una striscia che circonda lo scudo e ampia un sesto della sua larghezza. Nella blasonatura viene citata come ultimo elemento. Spesso è caricata di figure.

bordura ( approfondimento) f sing (pl.: bordure)

(araldica) pezza araldica che aderisce al limite esterno dello scudo ed è costituita da una striscia larga, di norma, un modulo (1/7 della larghezza dello scudo)

Sillabazione

bor | dù | ra

Etimologia / Derivazione

da bordo

Sinonimi

bordatura

Termini correlati