La Soluzione ♚ Un aiola di regine La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un aiola di regine. ROSETO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un aiola di regine: Roseto degli Abruzzi (Le Quote fino al 1887, Rosburgo dal 1887 al 1927) è un comune italiano di 25 640 abitanti della provincia di Teramo in Abruzzo, affacciato sul mare Adriatico e compreso tra le foci dei fiumi Vomano a sud e Tordino a nord. Fino al 1927 è stato frazione di Montepagano, anno in cui la sede comunale venne spostata dal centro storico nel nuovo centro abitato di Rosburgo assumendone conseguentemente la denominazione attuale e rendendo il centro storico di Montepagano a sua volta frazione del neo-denominato comune di Roseto degli Abruzzi. Sostantivo Significato e Curiosità su: Roseto degli Abruzzi (Le Quote fino al 1887, Rosburgo dal 1887 al 1927) è un comune italiano di 25 640 abitanti della provincia di Teramo in Abruzzo, affacciato sul mare Adriatico e compreso tra le foci dei fiumi Vomano a sud e Tordino a nord. Fino al 1927 è stato frazione di Montepagano, anno in cui la sede comunale venne spostata dal centro storico nel nuovo centro abitato di Rosburgo assumendone conseguentemente la denominazione attuale e rendendo il centro storico di Montepagano a sua volta frazione del neo-denominato comune di Roseto degli Abruzzi. roseto ( approfondimento) f sing (pl.: roseti) cespuglio di rose Sillabazione ro | sé | to Pronuncia IPA: /ro'zeto/ Etimologia / Derivazione dal latino rosetum che deriva da rosa cioè "rosa" Varianti rosaio Altre Definizioni con roseto; aiola; regine; Margine esterno dell aiola; Aiole di regine; Organizza tornei per gli appassionati di re e regine; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un aiola di regine

ROSETO

R

O

S

E

T

O

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Un aiola di regine' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.