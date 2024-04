La Soluzione ♚ Rinforza il margine La definizione e la soluzione di 4 lettere: Rinforza il margine. ORLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Rinforza il margine: Orlo: un risvolto di tessuto o altro materiale. Orlo, parte estrema di una superficie Orlo o orlatura: una pezza dell'araldica. Parte esterna del mantello del bosco Sostantivo Significato e Curiosità su: Orlo: un risvolto di tessuto o altro materiale. Orlo, parte estrema di una superficie Orlo o orlatura: una pezza dell'araldica. Parte esterna del mantello del bosco orlo ( approfondimento) m (pl.: orli) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (araldica) orlo ( approfondimento) vedi orlatura Voce verbale orlo prima persona singolare dell'indicativo presente di orlare Sillabazione òr | lo Pronuncia IPA: /'orlo/ Etimologia / Derivazione dal latino orulus, derivazione di ora Sinonimi (di ferita, taglio) labbro

labbro (botanica) orliccio

orliccio (di tessuto) lembo

lembo (di cucitura) bordo, bordura

bordo, bordura (di vestito, tovaglia ecc.) orlatura, bordatura, (spec. decorativo) balza, profilo, filetto, cimosa, vivagno

orlatura, bordatura, balza, profilo, filetto, cimosa, vivagno contorno, margine, estremità, riva, ciglio

(senso figurato) confine, limite, estremo Parole derivate orlatura, orlare Termini correlati confine Alterati ( diminutivo ) orletto, orlino

orletto, orlino ( accrescitivo ) orlone

orlone ( peggiorativo ) orlaccio

orlaccio (spregiativo) orluccio Proverbi e modi di dire essere sull'orlo dell'abisso : essere vicino ad un precipzio

: essere vicino ad un precipzio essere sull'orlo della follia : essere vicino alla follia

: essere vicino alla follia essere sull'orlo della fossa : essere vicino alla morte

: essere vicino alla morte fare l'orlo a qualcosa Altre Definizioni con orlo; rinforza; margine; Si fa sul bordo; Fibra tessile sintetica; Margine estremo; Margine esterno dell aiola; Cerca altre soluzioni cruciverba

ORLO

Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.