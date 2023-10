Si dice di causa verificatasi all esterno di un sistema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di causa verificatasi all esterno di un sistema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : ESOGENA

Significato/Curiosita : Si dice di causa verificatasi all esterno di un sistema

Scontri di catania indica fatti di guerriglia urbana, verificatasi il 2 febbraio 2007 nella città siciliana tra le forze dell'ordine e un gruppo di circa... Studio dei modelli simultanei su serie storiche) si definisce variabile esogena una variabile economica che, all'interno di un determinato modello, assume... tiramina (o tirammina) s. f. comp. di tir(osina) e am(m)ina. – Sostanza ad azione simpaticomimetica, prodotto di decarbossilazione della tirosina a opera di un enzima (la tirosindecarbossilasi) presente cornuta, in prodotti di fermentazione (vino, formaggi) e di putrefazione (contenuto intestinale); nei mammiferi, la tiramina esogena proveniente da alcuni alimenti subisce una deaminazione enzimatica che la trasforma in prodotti non tossici che disfacimento disfati'mento s. m. der. di disfare. - 1. a. il disfarsi: d. avanzato decomposizione, dissoluzione, dissolvimento, di tessuti organici putrefazione. b. perdita progressiva dell'integrità d. prodotto dall'età decadimento, sfacelo. c. fig. il rovinare progressivamente: il d. di una società decadenza, decadimento, declino. dissoluzione, rovina, sfacelo. 2. geol. decomposizione esogena delle rocce corrosione, erosione. ...Da Treccani Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

