La definizione e la soluzione di 9 lettere: Fu un grande astronomo. COPERNICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Niccolò Copernico (in latino Nicolaus Copernicus; in polacco Mikolaj Kopernik, IPA [mi'kwaj k'prik]; in tedesco Nikolaus Kopernikus; Torun, 19 febbraio 1473 – Frombork, 24 maggio 1543) è stato un astronomo, matematico e religioso polacco; laureato in diritto canonico presso l'Università degli Studi di Ferrara il 31 maggio 1503, è famoso per avere propugnato, difeso e alla fine definitivamente promosso l'evidenza del sistema eliocentrico contro il sistema geocentrico fino ad allora sostenuto in Europa. Benché non fosse stato il primo a formulare tale teoria, fu lo scienziato che più rigorosamente riuscì a dimostrarla tramite ...

copernicio ( approfondimento) m sing

(chimica) elemento chimico probabilmente liquido, metallico, facente parte del gruppo dei metalli, avente numero atomico 112 e simbolo chimico Cn

Sillabazione

co | per | nì | cio

Pronuncia

IPA: [koper'nito] -> IPA: /ko.per.'ni.to/

Etimologia / Derivazione

composizione del cognome latino Copernicus di Niccolò Copernico, a cui è stato dedicato l'elemento, e del suffisso chimico -io che significa elemento chimico

Varianti