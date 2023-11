La definizione e la soluzione di: Un celebre astronomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Un celebre astronomo

Maggio 1841 – roma, 26 ottobre 1919) è stato un arabista e linguista italiano, fratello del celebre astronomo giovanni virginio. nato nel 1841 a savigliano... Niccolò Copernico (in latino: Nicolaus Copernicus; in polacco Mikolaj Kopernik, IPA [mi'kwaj k'prik]; in tedesco Nikolaus Kopernikus; Torun, 19 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : La località resa celebre da Brigitte Bardot; La Carriera celebre pittrice veneziana; celebre poeta cileno; celebre diario di Goethe; Claudio astronomo ; Il grande astronomo la cui madre fu accusata di stregoneria; L astronomo che dimostrò la teoria eliocentrica; Hermann Carl astronomo tedesco dell Ottocento;

Cerca altre Definizioni