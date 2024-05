La Soluzione ♚ Ideò il sistema eliocentrico La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : COPERNICO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. COPERNICO

Significato della soluzione per: Ideo il sistema eliocentrico Niccolò Copernico (in latino Nicolaus Copernicus; in polacco Mikolaj Kopernik, IPA [mi'kwaj k'prik]; in tedesco Nikolaus Kopernikus; Torun, 19 febbraio 1473 – Frombork, 24 maggio 1543) è stato un astronomo, matematico e religioso polacco; laureato in diritto canonico presso l'Università degli Studi di Ferrara il 31 maggio 1503, è famoso per avere propugnato, difeso e alla fine definitivamente promosso l'evidenza del sistema eliocentrico contro il sistema geocentrico fino ad allora sostenuto in Europa.

