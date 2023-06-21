Fu la sede di un grande festival di musica rock nel 1969

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fu la sede di un grande festival di musica rock nel 1969' è 'Woodstock'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WOODSTOCK

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu la sede di un grande festival di musica rock nel 1969". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Fu la sede di un grande festival di musica rock nel 1969 nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Woodstock

La soluzione associata alla definizione "Fu la sede di un grande festival di musica rock nel 1969" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu la sede di un grande festival di musica rock nel 1969" conferma che la soluzione 'Woodstock' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Woodstock

W Washington O Otranto O Otranto D Domodossola S Savona T Torino O Otranto C Como K Kappa

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu la sede di un grande festival di musica rock nel 1969" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Woodstock' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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