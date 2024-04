La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il tratto di mare tra Brooklyn e Manhattan. EAST RIVER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: L'East River è uno stretto marittimo di New York, che collega la Upper New York Bay al limite meridionale con il Long Island Sound a nord, separando Long Island (con i borough di Queens e Brooklyn) dall'isola di Manhattan e dal Bronx sulla terraferma del continente nordamericano. Proprio per il collegamento con il Long Island Sound era un tempo noto come Sound River.

