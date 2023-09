Scorre sotto il ponte di Brooklyn - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scorre sotto il ponte di Brooklyn. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EAST RIVER

Significato/Curiosita : Scorre sotto il ponte di brooklyn

Restaurato e su di esso è stato vietato il traffico, che ora, invece, scorre sul ponte nuovo, poche decine di metri più a valle. in mezzo al ponte nuovo, inaugurato... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi east river (disambigua). l'east river è uno stretto marittimo di new york, che collega la upper... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

