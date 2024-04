La Soluzione ♚ È simile al petardo La definizione e la soluzione di 10 lettere: È simile al petardo. MORTARETTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. E simile al petardo: Con l'espressione petardo (o anche botto, castagnola, castagnetta o mortaretto) si indicano piccoli ordigni fatti esplodere allo scopo di produrre rumore, costituiti da polvere esplosiva inserita all'interno di un involucro in cartone pressato. Sono utilizzati generalmente durante le festività. Sostantivo Significato e Curiosità su: Con l'espressione petardo (o anche botto, castagnola, castagnetta o mortaretto) si indicano piccoli ordigni fatti esplodere allo scopo di produrre rumore, costituiti da polvere esplosiva inserita all'interno di un involucro in cartone pressato. Sono utilizzati generalmente durante le festività. mortaretto m sing (pl.: mortaretti) usato per indicare un involucro cilindrico di cartone pieno di polvere pirica che si fa esplodere a percussione o a strappo, anche in spettacoli pirotecnici Sillabazione mor | ta | rét | to Pronuncia IPA: /morta'retto/ Etimologia / Derivazione diminutivo di mortaio Sinonimi petardo Varianti mortaletto Altre Definizioni con mortaretto; simile; petardo; Fiore simile alla margherita; Antilope africana simile al bufalo; Indumento simile al maglione; La detonazione del petardo; Il colpo del petardo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a È simile al petardo

MORTARETTO

