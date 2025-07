È sinonimo di petardo nei cruciverba: la soluzione è Mortaretto

MORTARETTO

Curiosità e Significato di Mortaretto

Hai risolto il cruciverba con Mortaretto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Mortaretto.

Perché la soluzione è Mortaretto? Il termine mortaretto indica un piccolo petardo o esplosivo artigianale, spesso usato per scatenare rumori forti e scoppiettii. Viene comunemente impiegato durante le festività o in occasioni di festeggiamenti, ed è sinonimo di un leggero fuoco d'artificio. È importante usare questi dispositivi con cautela, perché anche i petardi più piccoli possono essere pericolosi se maneggiati in modo scorretto.

Come si scrive la soluzione Mortaretto

Se ti sei imbattuto nella definizione "È sinonimo di petardo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

