La Soluzione ♚ Lo scavo di una galleria La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo scavo di una galleria. TRAFORO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo scavo di una galleria: Il Traforo del Monte Bianco (in francese tunnel du Mont-Blanc) è un tunnel autostradale che collega Courmayeur, nella regione italiana della Valle d'Aosta, a Chamonix, nel dipartimento francese dell'Alta Savoia, congiungendo la regione Alvernia-Rodano-Alpi alla Valle d'Aosta: queste due comunità hanno in comune importanti legami socio-linguistici e il fatto di fondare il loro sviluppo economico sul turismo. Costruito congiuntamente tra Italia e Francia, con i lavori di costruzione che ebbero inizio nel 1957 e terminarono nel 1965, rappresenta una delle maggiori vie di trasporto transalpino, con la parte italiana, nella rete autostradale, ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il Traforo del Monte Bianco (in francese tunnel du Mont-Blanc) è un tunnel autostradale che collega Courmayeur, nella regione italiana della Valle d'Aosta, a Chamonix, nel dipartimento francese dell'Alta Savoia, congiungendo la regione Alvernia-Rodano-Alpi alla Valle d'Aosta: queste due comunità hanno in comune importanti legami socio-linguistici e il fatto di fondare il loro sviluppo economico sul turismo. Costruito congiuntamente tra Italia e Francia, con i lavori di costruzione che ebbero inizio nel 1957 e terminarono nel 1965, rappresenta una delle maggiori vie di trasporto transalpino, con la parte italiana, nella rete autostradale, ... traforo m sing (pl.: trafori) atto del traforare Voce verbale traforo prima persona singolare dell'indicativo presente di traforare Sillabazione tra | fó | ro Pronuncia IPA: /tra'foro/ o IPA: /trafro/ Etimologia / Derivazione vedi traforare Sinonimi apertura, perforazione, scavo, foro

( per estensione ) galleria, tunnel, passaggio sotterraneo, cunicolo, perforazione

galleria, tunnel, passaggio sotterraneo, cunicolo, perforazione (per estensione) ricamo Alterati (diminutivo) traforetto Altre Definizioni con traforo; scavo; galleria; La galleria ferroviaria del Sempione; Una galleria montana; Lavoro di scavo; Lo scavo per fare spazio alle fondamenta; L ingresso della galleria; Ricca galleria londinese; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lo scavo di una galleria

TRAFORO

T

R

A

F

O

R

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Lo scavo di una galleria' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.