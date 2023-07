Lavoro di scavo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavoro di scavo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STERRO

Significato/Curiosita : Lavoro di scavo

Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. lavori di scavo (inner workings) è una raccolta di saggi di j. m. coetzee... Ragazzino viziato. al contrario prova un odio profondo per il nano bombarda sterro poiché nel primo volume dovette chiedergli aiuto per introdursi in casa...