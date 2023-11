La definizione e la soluzione di: La galleria ferroviaria del Sempione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : TRAFORO

Significato/Curiosita : La galleria ferroviaria del sempione

Il traforo del sempione è una galleria ferroviaria che collega l'italia (val d'ossola) con la svizzera (alta valle del rodano). è scavato sotto il monte... Il Traforo del Monte Bianco (in francese tunnel du Mont-Blanc) è un tunnel autostradale che collega Courmayeur, in Valle d'Aosta, a Chamonix, nel ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

