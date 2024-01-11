L ingresso della galleria

Home / Soluzioni Cruciverba / L ingresso della galleria

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L ingresso della galleria' è 'Imbocco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMBOCCO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L ingresso della galleria" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L ingresso della galleria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Imbocco? L'imbozzo rappresenta l'apertura naturale che consente l'accesso all'interno di una galleria. Questa apertura funge da collegamento tra l'ambiente esterno e quello interno, facilitando il passaggio di persone e veicoli. La sua configurazione e dimensione sono fondamentali per garantire sicurezza e funzionalità alla struttura sotterranea. La presenza di un imbozzo permette di delimitare l'ingresso, controllare l'accesso e proteggere dall'eventuale ingresso di agenti esterni indesiderati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L ingresso della galleria nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Imbocco

Per risolvere la definizione "L ingresso della galleria", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L ingresso della galleria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Imbocco:

I Imola M Milano B Bologna O Otranto C Como C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L ingresso della galleria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Isola all ingresso dei DardanelliTappetini d ingressoAmpio ingresso copertoUn buono che dà diritto all ingressoConsente l ingresso in aree urbane a traffico limitato