La definizione e la soluzione di 7 lettere: Quando ce l ho vorrei che mi venisse data. RAGIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La ragione, in filosofia, è la facoltà dell'intelletto per mezzo della quale si esercita il pensiero razionale, ovvero quello rivolto ad argomenti astratti tipici del ragionamento, contrapponendosi alla sfera dell'irrazionalità . Analogamente in psicologia cognitiva indica la capacità cognitiva della mente di operare ragionamenti più o meno corretti. La ragione è ritenuta dalla maggior parte dei filosofi una facoltà universale tale da essere condivisa tanto dagli umani quanto, teoricamente, da animali o da intelligenze artificiali che userebbero la ragione intesa come capacità di calcolo. Sono molti i pensatori, nella storia del pensiero, ...

ragione  ( approfondimento) f (pl.: ragioni)

(storia) (politica) (diritto) (economia) insieme degli obiettivi e delle ambizioni di uno stato in ambito economico, militare e culturale ragion di Stato (filosofia) (psicologia) capacità di ricavare una conclusione su una certa questione dal collegamento di enunciazioni e concetti capacità di distinguere il vero dal falso, il giusto dall’ingiusto, il bene dal male, a cui si attribuisce il controllo dell’istinto, delle passioni e degli impulsi la ragione e il torto logica per deduzione e/o intuizione motivazione, causa o questione "Per quale ragione sei così arrabbiato" (per estensione) "stato", condizione "in essere" del pensiero; del ragionare con saggezza e/o profondità ; atto della conoscenza misurata, strutturata (familiare) il senso di qualcosa "Qual è la ragione del tuo comportamento in questo momento" (gergale) aver ragione ovvero essere nel giusto "Solo Arianna può avere ragione"

Sillabazione

ra | gió | ne

Pronuncia

IPA: /ra'done/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino ratio (participio passato di reri, cioè "fissare, stabilire") ossia "calcolo, conto, misura, regola"

Sinonimi

comprensione, intelletto, intelligenza, logica, pensiero, raziocinio, riflessione

( per estensione ) buon senso, criterio, equilibrio ponderatezza, ragionevolezza, saggezza, senno

buon senso, criterio, equilibrio ponderatezza, ragionevolezza, saggezza, senno causa, giustificazione, motivazione, motivo, movente, origine, spiegazione

argomentazione, argomento, dimostrazione, prova, scusa

diritto, giustizia, legittimità , liceitÃ

facoltà di pensare, mente, ragionamento, giudizio, criterio, comprensione, discernimento

spiegazione

( diritto ) principio, fondamento, pretesto

principio, fondamento, pretesto diritto, giustizia, legalità , legittimità , liceità , equitÃ

misura, quantità , rapporto, proporzione, percentuale

(antico) conto, contabilità , ragioneria

Contrari

delirio, pazzia

dissennatezza, illogicità , irragionevolezza, squilibrio

conseguenza, effetto, risultato

confutazione, obiezione

illegittimità , torto

follia

Parole derivate

non-ragione, a ragion veduta, a ragione, ragionamento, ragionare, ragione sociale, ragionevole, ragioniere, razionale

Proverbi e modi di dire