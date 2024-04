La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il fantomatico mostro dell Himalaia. YETI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Tedesco

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Lo yeti è una creatura leggendaria che fa parte della cultura e delle credenze popolari delle popolazioni locali dell'Himalaya, entrata ormai anche nell'immaginario collettivo della cultura mondiale. Conosciuto anche come abominevole uomo delle nevi, termine originato da un'errata traduzione giornalistica dell'espressione in lingua nepalese Metoh Kangmi (letteralmente «uomo-orso delle nevi»), il termine Yeti deriva invece da yeh-teh che viene tradotto come «Quella cosa là» o «Uomo delle rocce», espressione tipica usata dagli sherpa per indicare la mitica creatura.

Yeti m (pl.: Yetis)