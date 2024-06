Il gigante dell Himalaia

: Assieme ad altri "ottomila" è situato nella catena dell'Himalaya, al confine fra Cina e Nepal, e rientra nelle cosiddette Sette vette del pianeta. L'Everest attrae molti scalatori da tutto il mondo, inclusi alpinisti di grande esperienza. l. Alla cima si ascende per due principali vie di arrampicata: una che si avvicina alla vetta da sud-est in Nepal (conosciuta come "via standard") e l'altra da nord in Tibet. Il monte Everest è la vetta più alta del continente asiatico e della Terra con la sua altitudine di 8848,85 m s. m.

Italiano: Sostantivo: monte m (pl.: monti) . (geografia) rilievo della superficie terrestre di origine tettonica, talvolta roccioso, che si eleva oltre i 600 metri sul livello del mare, isolato o, più frequentemente, accostato ad altri rilievi. (senso figurato) quantità rilevante. (chiromanzia) ogniuna delle sette lievi sporgenze del palmo della mano che indicherebbero particolari caratteristiche della persona.