La cima dell Himalaia detta la Montagna del diavolo
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SOLUZIONE: NANGA PARBAT
Perché la soluzione è Nanga Parbat? Il Nanga Parbat è la più alta montagna dell'Himalaya, conosciuta anche come la Montagna del diavolo. Questa vetta imponente si distingue per la sua forma unica e la sua difficoltà tecnica, rendendola una delle sfide più impegnative per gli alpinisti di tutto il mondo. La sua altezza e la sua posizione geografica contribuiscono alla sua fama come uno degli obiettivi più ambiti, suscitando ammirazione e rispetto tra gli appassionati di escursionismo e avventura.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La cima dell Himalaia detta la Montagna del diavolo". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
La cima dell Himalaia detta la Montagna del diavolo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Nanga Parbat
Questa pagina è dedicata alla definizione "La cima dell Himalaia detta la Montagna del diavolo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La cima dell Himalaia detta la Montagna del diavolo" conferma che la soluzione 'Nanga Parbat' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Nanga Parbat
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La cima dell Himalaia detta la Montagna del diavolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nanga Parbat' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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