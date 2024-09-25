La cima dell Himalaia detta la Montagna del diavolo

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La cima dell Himalaia detta la Montagna del diavolo' è 'Nanga Parbat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NANGA PARBAT

Perché la soluzione è Nanga Parbat? Il Nanga Parbat è la più alta montagna dell'Himalaya, conosciuta anche come la Montagna del diavolo. Questa vetta imponente si distingue per la sua forma unica e la sua difficoltà tecnica, rendendola una delle sfide più impegnative per gli alpinisti di tutto il mondo. La sua altezza e la sua posizione geografica contribuiscono alla sua fama come uno degli obiettivi più ambiti, suscitando ammirazione e rispetto tra gli appassionati di escursionismo e avventura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La cima dell Himalaia detta la Montagna del diavolo". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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La cima dell Himalaia detta la Montagna del diavolo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Nanga Parbat

Questa pagina è dedicata alla definizione "La cima dell Himalaia detta la Montagna del diavolo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La cima dell Himalaia detta la Montagna del diavolo" conferma che la soluzione 'Nanga Parbat' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Nanga Parbat

N Napoli A Ancona N Napoli G Genova A Ancona P Padova A Ancona R Roma B Bologna A Ancona T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La cima dell Himalaia detta la Montagna del diavolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nanga Parbat' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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