Il lago scozzese con un fantomatico mostro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lago scozzese con un fantomatico mostro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NESS

Significato/Curiosita : Il lago scozzese con un fantomatico mostro

Gran parte del film, cerca di trovare il fantomatico kaplan senza capire che in realtà non esiste. in psyco (1960) il macguffin è rappresentato dal denaro... – "nessie" rimanda qui. se stai cercando il progetto europeo sulla crittografia, vedi nessie. il mostro di loch ness (in lingua inglese: loch ness monster...