La Soluzione ♚ Fanno discutere chi divorzia La definizione e la soluzione di 8 lettere: Fanno discutere chi divorzia. ALIMENTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fanno discutere chi divorzia: Si definisce alimento (dal latino alimentum, da alere, 'nutrire', 'alimentare') ogni sostanza o miscela di sostanze in qualsiasi stato della materia e struttura non lavorata, parzialmente lavorata o lavorata, destinata a essere ingerita, o di cui si prevede ragionevolmente l'ingestione da parte dell'essere umano. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza o miscela, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro filiera produttiva. Non sono compresi mangimi destinati agli animali, gli animali vivi (eccetto quelli destinati al consumo umano), i vegetali prima della raccolta, ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Si definisce alimento (dal latino alimentum, da alere, 'nutrire', 'alimentare') ogni sostanza o miscela di sostanze in qualsiasi stato della materia e struttura non lavorata, parzialmente lavorata o lavorata, destinata a essere ingerita, o di cui si prevede ragionevolmente l'ingestione da parte dell'essere umano. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza o miscela, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro filiera produttiva. Non sono compresi mangimi destinati agli animali, gli animali vivi (eccetto quelli destinati al consumo umano), i vegetali prima della raccolta, ... alimenti m pl plurale di alimento sostegno dovuto per legge ad altri pagare gli alimenti al coniuge separato Voce verbale alimenti seconda persona singolare dell'indicativo presente di alimentare prima persona singolare del congiuntivo presente di alimentare seconda persona singolare del congiuntivo presente di alimentare terza persona singolare del congiuntivo presente di alimentare terza persona singolare dell'imperativo presente si alimentare Sillabazione a | li | mén | ti Etimologia / Derivazione plurale di alimento vedi alimento sostegno dovuto per legge Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Sinonimi (seconda persona singolare dell'indicativo presente di alimentare) nutri, cibi Altre Definizioni con alimenti; fanno; discutere; divorzia; Sostanze nutritive; Fanno molto a favore dei meno abbienti; Fanno parte della famiglia; Mobili di cui i Giapponesi fanno spesso a meno; Un convegno di esperti per discutere un problema; Un imposta di cui si parla e che fa discutere; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Fanno discutere chi divorzia

ALIMENTI

A

L

I

M

E

N

T

I

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Fanno discutere chi divorzia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.