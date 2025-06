Sono indispensabili all organismo nei cruciverba: la soluzione è Alimenti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono indispensabili all organismo' è 'Alimenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALIMENTI

Perché la soluzione è Alimenti? Gli alimenti sono sostanze essenziali per il nostro organismo, fondamentali per fornire energia, nutrienti e supporto alle funzioni vitali. Senza di essi, il corpo non potrebbe crescere, ripararsi o mantenere il benessere generale. In poche parole, gli alimenti sono la base per una vita sana e attiva, rendendoli indispensabili per il nostro equilibrio quotidiano.

A Ancona

L Livorno

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

E N N S L I E Mostra soluzione



