La definizione e la soluzione di: Li consumano i possessori degli smartphone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GIGA

Significato/Curiosita : Li consumano i possessori degli smartphone

Qualsiasi momento). il giocatore, guidando i membri del team, può effettuare attacchi tramite la persona che consumano hp e sp, con un attacco diretto dei personaggi... Giga (G) – in metrologia, prefisso del Sistema internazionale che esprime il fattore 10 9 , cioè 1 000 000 000 (un miliardo)

(G) – in metrologia, prefisso del Sistema internazionale che esprime il fattore 10 , cioè (un miliardo) Giga – in informatica, prefisso che esprime il fattore (2 10 ) 3 = 1 073 741 824

– in informatica, prefisso che esprime il fattore (2 ) = Giga – antico ballo popolare

– antico ballo popolare Giga – forma musicale

– forma musicale Giga – strumento musicale a corde

– strumento musicale a corde Giga – singolo di The Night Skinny

– singolo di The Night Skinny GIGA (German Institute of Global and Area Studies) – istituto di ricerca con sede ad Amburgo

(German Institute of Global and Area Studies) – istituto di ricerca con sede ad Amburgo Giga – azienda giapponese che produce visual novel Qualsiasi momento). il giocatore, guidandomembri del team, può effettuare attacchi tramite la persona chehp e sp, con un attacco diretto dei personaggi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Li consumano i possessori degli smartphone : consumano; possessori; smartphone; Si consumano sparando; Ne consumano tanti le lampadine più luminose; Nelle lampade che consumano meno; Uno snack che molti consumano al cinema; Si consumano mangiando; possessori di record; Erano possessori di beni concessi da signori; I legittimi possessori ; possessori di un record; La categoria degli smartphone a cui appartiene WhatsApp; Piccoli supporti di memoria per gli smartphone ; Si legge inquadrandolo con lo smartphone ; L'asta per fotografarsi con lo smartphone ; L asta per fotografarsi con lo smartphone ;

Cerca altre Definizioni