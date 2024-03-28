I colletti blu in fabbrica
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SOLUZIONE: OPERAI
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Perché la soluzione è Operai? Gli operai sono i lavoratori impegnati nelle attività produttive all’interno delle fabbriche. Essi svolgono mansioni manuali e operative, contribuendo alla realizzazione di beni e materiali di consumo. La loro presenza è fondamentale nelle industrie, dove si occupano di assemblare, controllare e gestire macchinari. Lavorano spesso su turni e con contratti specifici, portando avanti lavori che richiedono abilità pratiche e competenze tecniche. La loro attività costituisce il cuore della produzione industriale.
I colletti blu in fabbrica nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Operai
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I colletti blu in fabbrica
- Risposta: OPERAI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: O_____
- Inizia con: O
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Operai' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I colletti blu in fabbrica". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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Con colletti: Hanno colletti e polsini
Con fabbrica: I responsabili di un gruppo di operai in fabbrica