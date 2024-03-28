I colletti blu in fabbrica

Sara Verdi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I colletti blu in fabbrica' è 'Operai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OPERAI

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Perché la soluzione è Operai? Gli operai sono i lavoratori impegnati nelle attività produttive all’interno delle fabbriche. Essi svolgono mansioni manuali e operative, contribuendo alla realizzazione di beni e materiali di consumo. La loro presenza è fondamentale nelle industrie, dove si occupano di assemblare, controllare e gestire macchinari. Lavorano spesso su turni e con contratti specifici, portando avanti lavori che richiedono abilità pratiche e competenze tecniche. La loro attività costituisce il cuore della produzione industriale.

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I colletti blu in fabbrica nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Operai

In presenza della definizione "I colletti blu in fabbrica", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Operai'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I colletti blu in fabbrica
  • Risposta: OPERAI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: O_____
  • Inizia con: O
  • Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

O Otranto
P Padova
E Empoli
R Roma
A Ancona
I Imola

La soluzione 'Operai' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I colletti blu in fabbrica". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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