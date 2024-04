La definizione e la soluzione di 8 lettere: Si cerca quello del biglietto vincente della lotteria. POSSESSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In diritto si definisce possesso un potere di fatto su una cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali sulla cosa stessa. Essa non è sempre corrispondente, tout court, all'esercizio di proprietà. Il possesso è regolato nel codice civile italiano dagli artt. 1140-1170 c.c.., il primo dei quali enuncia: Art.1140 - Possesso - 1. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. 2. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. Esempio: il soggetto ...

possesso ( approfondimento) m inv

detenzione d'uso di qualcosa (diritto) (economia) esercizio di un potere esclusivo nei confronti di un bene

Sillabazione

pos | sès | so

Pronuncia

IPA: /pos'ssso/

Etimologia / Derivazione

Da possedere

Sinonimi

bene, proprietà, patrimonio, dominio, signoria

(diritto) uso, godimento, fruizione, disponibilità, occupazione, acquisto, controllo

uso, godimento, fruizione, disponibilità, occupazione, acquisto, controllo ( senso figurato ) padronanza di sé, dominio

padronanza di sé, dominio (di lingua, materia) padronanza, conoscenza

padronanza, conoscenza possedimento, terreno, territorio, proprietà,

sagina, signoria

Contrari

mancanza, carenza, difetto, scarsità

(senso figurato) ignoranza, incompetenza





Parole derivate

spossessare, spossesamento

Termini correlati