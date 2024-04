La definizione e la soluzione di 8 lettere: Salgono sul bus senza il biglietto. ABBONATI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Netflix, Inc. è una società statunitense operante nella distribuzione streaming via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d'intrattenimento a pagamento. È stata fondata da Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto 1997 a Scotts Valley, in California. Nel 2014 Netflix ha ampliato la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online. La sua sede centrale è a Los Gatos, in California. Tuttavia Netflix ha diverse altre sedi nel mondo e rispettivamente situate in Brasile, India, Giappone, Corea del Sud, Spagna, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania e Italia.È nata come azienda di noleggio di DVD e ...

abbonati m pl

plurale di abbonato

Voce verbale

abbonati

imperativo del verbo abbonarsi participio passato plurale di abbonare

Sillabazione

(aggettivo) ab | bo | nà | ti

ab | bo | nà | ti ( voce verbale) ab | bò | na | ti

Etimologia / Derivazione

vedi abbonato





Etimologia / Derivazione

vedi abbonare

