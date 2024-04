La definizione e la soluzione di 6 lettere: L autore del libro Io robot. ASIMOV Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Isaac Asimov, nato Isaak Judovic Azimov (in russo á ´ ´; Petrovici, 2 gennaio 1920 – New York, 6 aprile 1992), è stato uno scrittore, biochimico e divulgatore scientifico statunitense. Fu inoltre autore di numerosi romanzi e racconti di fantascienza e di volumi di divulgazione scientifica; la sua produzione è stimata intorno ai 500 volumi pubblicati, incentrata non solo su argomenti scientifici, ma anche sul romanzo poliziesco, la fantascienza umoristica e la letteratura per ragazzi. Autore di enorme successo, è ritenuto uno dei padri del genere fantascientifico; pubblicato in tutto il mondo, fu ideatore delle tre leggi ...

(letteratura) (cinematografia) genere narrativo e cinematografico che tratta vicende fantastiche fondate su elementi scientifici Asimov è uno scrittore di fantascienza

fan | ta | scièn | za

IPA: /fanta'ntsa/

dall'unione di fantasia e scienza, ovvero la traduzione dall'inglese di science fiction

science fiction, narrativa di anticipazione

fantascientifico, fantascientificamente

