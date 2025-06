Scrisse Io robot nei cruciverba: la soluzione è Asimov

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Scrisse Io robot' è 'Asimov'.

ASIMOV

Curiosità e Significato di "Asimov"

La parola Asimov è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Asimov? Scrisse Io robot si riferisce a Isaac Asimov, un autore di fantascienza noto per le sue opere che esplorano l'interazione tra umani e robot. In particolare, il suo libro Io, Robot del 1950 ha introdotto le celebri Tre Leggi della Robotica, che hanno influenzato non solo la narrativa, ma anche il dibattito etico e filosofico sul futuro dell'intelligenza artificiale.

Come si scrive la soluzione Asimov

Hai trovato la definizione "Scrisse Io robot" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

S Savona

I Imola

M Milano

O Otranto

V Venezia

