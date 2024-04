La Soluzione ♚ Astro che appare a intervalli La definizione e la soluzione di 6 lettere: Astro che appare a intervalli. COMETA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Astro che appare a intervalli: Una cometa è un corpo celeste relativamente piccolo, simile a un asteroide composto da gas ghiacciati (acqua, metano, ammoniaca, anidride carbonica), frammenti di rocce e metalli. Nel sistema solare, le orbite delle comete si estendono oltre quella di Plutone. Le comete che entrano nel sistema interno, e si rendono quindi visibili dalla Terra, sono frequentemente caratterizzate da orbite ellittiche. Sono composte per la maggior parte di sostanze volatili ghiacciate, come biossido di carbonio, metano e acqua, mescolate con aggregati di polvere e vari minerali. La sublimazione delle sostanze volatili quando la cometa è in prossimità del Sole ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Una cometa è un corpo celeste relativamente piccolo, simile a un asteroide composto da gas ghiacciati (acqua, metano, ammoniaca, anidride carbonica), frammenti di rocce e metalli. Nel sistema solare, le orbite delle comete si estendono oltre quella di Plutone. Le comete che entrano nel sistema interno, e si rendono quindi visibili dalla Terra, sono frequentemente caratterizzate da orbite ellittiche. Sono composte per la maggior parte di sostanze volatili ghiacciate, come biossido di carbonio, metano e acqua, mescolate con aggregati di polvere e vari minerali. La sublimazione delle sostanze volatili quando la cometa è in prossimità del Sole ... cometa ( approfondimento) f sing (pl.: comete) (astronomia) corpo celeste solitamente di piccole dimensioni, composto da un nucleo o "testa" luminoso circondato da una nebulosità o aureola chiamata chioma e seguito da una lunga scia (detta anche coda) macchia bianca di forma allungata presente sulla testa di alcuni cavalli (senso figurato) (letterario) evento, fatto, specialmente se sconvolgente (araldica) figura araldica convenzionale costituita da una stella codata, od a raggi od ondeggiante; si blasona il numero dei raggi e la direzione araldica delle code tranne quando è di cinque raggi ed in palo Sillabazione co | mé | ta Pronuncia IPA: /ko'meta/ Etimologia / Derivazione dal latino cometes o cometa, dal greco µt ossia "chiomato" Sinonimi meteora fissa ( poetico )

stella capelluta (poetico) Parole derivate accometaggio Altre Definizioni con cometa; astro; appare; intervalli; Guidò i Re Magi fino a Betlemme; L astro con lo strascico; Relativo all astro d argento; L astro giovane promessa; La cometa di: appare ogni 76 anni; La cometa di : appare ogni 76 anni; Intervalli di riposo; Brevi interruzioni intervalli;

COMETA

