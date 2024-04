La Soluzione ♚ Brevi interruzioni intervalli

La definizione e la soluzione di 5 lettere: Brevi interruzioni intervalli. PAUSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Brevi interruzioni intervalli: Pause è il secondo album in studio del musicista britannico Four Tet, pubblicato nel 2001 dalla Domino Records. L'album si presenta nel pieno stile di Hebden, con i suoni creati esclusivamente con strumenti digitali ma dal suono marcatamente acustico e minimale. L'ultima traccia finisce nello stesso modo in cui era iniziata la prima: con un suono dei tasti premuti di un computer. Diversi sono stati gli utilizzi nei media di pezzi provenienti da Pause, ad esempio Everything Is Alright è stata utilizzata dalla National Public Radio mentre Glue of the World ha fatto da colonna sonora sia per un episodio di Six Feet Under che per uno di Dr. ...

Altre Definizioni con pause; brevi; interruzioni; intervalli;