La Soluzione ♚ Intervalli di riposo La definizione e la soluzione di 5 lettere: Intervalli di riposo. PAUSE Il rest pause, chiamato da alcuni ricercatori anche cluster, o High-intensity Interval Resistance Training (HIRT), è una tecnica speciale applicata nell'allenamento di resistenza (resistance training), specie nel body building e nel fitness. pause f pl plurale di pausa Sillabazione pàu | se Etimologia / Derivazione vedi pausa Sinonimi (di attività, fenomeni) fermate, soste, intervalli, interruzioni, riposi, break, sospensioni, pose, intermezzi, tregue Contrari proseguimenti, continuazioni, riprese, continuità

La risposta a Intervalli di riposo

PAUSE

La risposta di 5 lettere per risolvere 'Intervalli di riposo' è PAUSE.