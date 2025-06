Arnesi a tenaglia nei cruciverba: la soluzione è Morse

MORSE

Altre soluzioni: PINZE

Perché la soluzione è Morse? Morse è un sistema di comunicazione che utilizza sequenze di segnali brevi e lunghi, come punti e linee, per trasmettere messaggi codificati. Utilizzato storicamente nelle telecomunicazioni, permette di inviare testi attraverso segnali acustici o visivi, anche a grande distanza. È un metodo semplice ma efficace, fondamentale nello sviluppo delle comunicazioni moderne. Un esempio di come l'ingegno umano abbia rivoluzionato il modo di comunicare.

