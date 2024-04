La Soluzione ♚ Il rumore d uno scatto La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il rumore d uno scatto. CLIC - TAC Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il rumore d uno scatto: Clic – pressione di un tasto del mouse di un computer Consonanti clic – consonanti non polmonari usate in alcune lingue africane Compact Linear Collider – studio collaborativo per un collisore elettroni-positroni ad alta energia (3 TeV) ed alta luminosità Clic – album del 1974 di Franco Battiato Clic – compagnia aerea colombiana Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Clic – pressione di un tasto del mouse di un computer Consonanti clic – consonanti non polmonari usate in alcune lingue africane Compact Linear Collider – studio collaborativo per un collisore elettroni-positroni ad alta energia (3 TeV) ed alta luminosità Clic – album del 1974 di Franco Battiato Clic – compagnia aerea colombiana clic ( approfondimento) m sing inv (onomatopea) onomatopea imitante un secco e breve rumore metallico (informatica) pressione di un pulsante del mouse di un computer (fonetica) articolazione avulsiva, fonema avulsivo Sillabazione lemma non sillababile Pronuncia IPA: /klik/ Etimologia / Derivazione di origine onomatopeica Parole derivate cliccare

