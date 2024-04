La Soluzione ♚ Si allunga con l acquaragia La definizione e la soluzione di 7 lettere: Si allunga con l acquaragia. VERNICE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si allunga con l acquaragia: La vernice è un materiale tipicamente fluido che viene steso sopra una superficie (es. una parete) a vari scopi, formando dopo l'essiccazione una pellicola sottile, resistente ed elastica. È denominata "pittura" o "smalto" se contiene pigmenti coloranti che la rendono opaca o lucida. Sostantivo Significato e Curiosità su: La vernice è un materiale tipicamente fluido che viene steso sopra una superficie (es. una parete) a vari scopi, formando dopo l'essiccazione una pellicola sottile, resistente ed elastica. È denominata "pittura" o "smalto" se contiene pigmenti coloranti che la rendono opaca o lucida. vernice ( approfondimento) f sing (pl.: vernici) (chimica) composto tipicamente fluido che può venire steso sopra una superficie e che dopo l'essiccazione lascia una pellicola sottile, resistente ed elastica su di essa (senso figurato) falsa apparenza vernissage Sillabazione ver | nì | ce Pronuncia IPA: /ver'nite/ Etimologia / Derivazione dal latino medioevale ( sec. VIII) veronice ossia resina odorosa Sinonimi colore, smalto, tintura, tinta

( senso figurato ) apparenza, crosta, facciata, esteriorità, infarinatura, maschera, patina, forma

apparenza, crosta, facciata, esteriorità, infarinatura, maschera, patina, forma pellame lucido

(specialmente di mostra d’arte) vernissage, inaugurazione Contrari (senso figurato) realtà, sostanza Parole derivate verniciare Altre Definizioni con vernice; allunga; acquaragia; Si stende con il pennello; Nei cantieri navali è nota come pittura antivegetativa o; Più si abbassa e più si allunga; L acqua che allunga il whisky; Allunga il whisky; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si allunga con l acquaragia

VERNICE

V

E

R

N

I

C

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Si allunga con l acquaragia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.