La Soluzione ♚ Un tempo da impermeabile La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un tempo da impermeabile. PIOVOSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un tempo da impermeabile: Il mese di piovoso (in francese: pluviôse) era il quinto mese del calendario rivoluzionario francese e corrispondeva (a seconda dell'anno) al periodo compreso tra il 20/22 gennaio e il 18/20 febbraio nel calendario gregoriano. Era il secondo dei mois d'hiver (mesi d'inverno); seguiva nevoso e precedeva ventoso. Il mese di piovoso deve la sua etimologia: secondo i termini del rapporto presentato alla Convenzione nazionale il 3 brumaio anno II (24 ottobre 1793 da Fabre d'Églantine, in nome della "commissione incaricata della stesura del calendario". Il decreto del 4 frimaio anno II (24 novembre 1793) stabilì l'ortografia francese della ... Aggettivo piovoso m sing che porta pioggia Sillabazione pio | vó | so Etimologia / Derivazione dal latino pluviosus che deriva da pluvia cioè "pioggia" Sinonimi (di cielo, tempo) coperto, nuvoloso

coperto, nuvoloso (di giorno) piovigginoso Contrari (di cielo, tempo) sereno, limpido, terso Termini correlati pioggia, piovosità Altre Definizioni con piovoso; tempo; impermeabile; Caratterizzato da abbondanti precipitazioni; Li abbatte il tempo; Si usavano un tempo per far di conto; Punti fissi nel corso del tempo; Uno scarpone impermeabile; Impermeabile da lupi di mare;

