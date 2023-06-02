Caratterizzato da abbondanti precipitazioni

Home / Soluzioni Cruciverba / Caratterizzato da abbondanti precipitazioni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Caratterizzato da abbondanti precipitazioni' è 'Piovoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIOVOSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Caratterizzato da abbondanti precipitazioni" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Caratterizzato da abbondanti precipitazioni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Piovoso? Quando il cielo si riempie di nuvole e le gocce d'acqua cadono in modo frequente e abbondante, si parla di un clima particolarmente umido. Questa condizione è tipica di regioni dove le piogge sono continue o molto intense, influenzando il paesaggio e le attività quotidiane. Le giornate sono spesso grigie e umide, rendendo difficile stare all'aperto senza protezioni. Questo fenomeno naturale è una caratteristica importante per comprendere le caratteristiche di un'area geografica.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Caratterizzato da abbondanti precipitazioni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Piovoso

Se la definizione "Caratterizzato da abbondanti precipitazioni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Caratterizzato da abbondanti precipitazioni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Piovoso:

P Padova I Imola O Otranto V Venezia O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Caratterizzato da abbondanti precipitazioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un tempo da impermeabileÈ caratterizzato da modesti dislivelliTutt altro che abbondantiCaratterizzato da un illecito silenzioCopiose abbondantiMovimento artistico del XX secolo caratterizzato da opere non convenzionali