Lo sport con le guardie

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La pallacanestro, conosciuta anche come basket (AFI: ['basket]; abbreviazione del termine in lingua inglese basketball, fino agli anni '20 in italiano tradotto palla al cesto), è uno sport di squadra in cui due formazioni di cinque giocatori ciascuna si affrontano per realizzare punti facendo passare il pallone all'interno del canestro avversario, secondo alcune regole prefissate e con un punteggio che varia rispetto alla posizione di tiro. Nasce a Springfield (una città degli Stati Uniti d'America) nel 1891, grazie all'idea di James Naismith, medico e insegnante di educazione fisica canadese. Dalla fine del XIX secolo, questo sport si è ...

basket ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (gergale) (sport) pallacanestro

Sillabazione

ba | sket

Pronuncia

IPA: /'basket/

Etimologia / Derivazione

Citazione

Parole derivate

basketball, mini-basket, minibasket

Termini correlati

(per estensione) schiacciata, stoppata, blocco, tabellone, playmaker, tempo, schema

