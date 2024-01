La definizione e la soluzione di: Le guardie svizzere del Vaticano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Basilica di san pietro in vaticano. due guardie svizzere in uniforme presso la basilica di san pietro in vaticano. guardia svizzera in uniforme nera la bandiera...

L'alabarda è un'arma inastata a punta, tagliente da entrambi i lati. Si compone di una lama di scure sormontata da una cuspide o da una lama di picca e sviluppante, posteriormente, in un uncino o in una seconda cuspide. Per forma ed utilizzo ricorda molto la voulge, della quale si costituisce come una sorta di evoluzione più raffinata.

Diffusa massicciamente in Europa dai successi militari dei mercenari svizzeri a partire dal XIV secolo, restò in uso alle forze di fanteria sino ai primi decenni del XVII secolo. Nel XVIII secolo era ormai divenuta arma di rappresentanza per le guardie di palazzo: a tal fine è ancora in uso alle Guardia Svizzera Pontificia e alla Guardia Real di Spagna, mentre in Italia essa è impiegata dal Corpo Alabardieri del Duomo di Monza.

In araldica l'alabarda è simbolo di buona guardia e virtù guerriere.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

alabardieri m

(storia) plurale di alabardiere

Sillabazione

a | la | bar | diè | ri

Pronuncia

IPA: /alabar'djri/

Etimologia / Derivazione

vedi alabardiere