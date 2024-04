La definizione e la soluzione di 7 lettere: Ne è ricco il vino dal sapore astringente. TANNINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il tannino è una classe di composti contenuti in diverse piante con proprietà analoghe a quelle dell’acido tannico, solubili in acqua, di sapore astringente, capaci di precipitare i sali dei metalli pesanti, gli alcaloidi e le proteine. Per questo posseggono proprietà concianti per le pelli animali in quanto reagiscono col collagene e con le altre proteine rendendo il prodotto non putrescibile. Trovano inoltre impiego nella tintura e nella stampa dei tessuti, nella preparazione di lacche e inchiostri, nella chiarificazione del vino, della birra e dei succhi di frutta. Il composto si trova nei legni, nelle cortecce, nei frutti e rizomi, ...

tannino ( approfondimento)

(chimica organica) sostanza esistente in diverse piante; generalmente viene così detto quello estratto dalle noci di galla e formato soprattutto da acido tannico; è usato soprattutto in conceria per trasformare in cuoio le pelli animali, ma anche in ambito alimentare e farmaceutico

Sillabazione

tan | ni | no

Pronuncia

IPA: /'tanino/

Etimologia / Derivazione

dal francese tanin

