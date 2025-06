Composto presente nell arnica e nella potentilla nei cruciverba: la soluzione è Tannino

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Composto presente nell arnica e nella potentilla' è 'Tannino'.

TANNINO

Curiosità e Significato di Tannino

Perché la soluzione è Tannino? Il tannino è una sostanza naturale presente in piante come arnica e potentilla, conosciuta per le sue proprietà astringenti e antinfiammatorie. Spesso utilizzato in cosmetica e nel trattamento di irritazioni cutanee, il tannino aiuta a tonificare i tessuti e a favorire la guarigione. È un alleato prezioso per chi cerca rimedi naturali efficaci e delicati.

Come si scrive la soluzione Tannino

T Torino

A Ancona

N Napoli

N Napoli

I Imola

N Napoli

O Otranto

